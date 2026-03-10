Les femmes faisant l'armée doivent être mieux payées

Les femmes qui font l'armée doivent être mieux payées. Après le National, le Conseil des Etats a tacitement validé mardi une motion visant la suppression de désavantages fiscaux.

Les indemnités, dont le calcul est basé sur le dernier revenu, sont actuellement basses pour les femmes qui travaillaient à temps partiel avant de rejoindre l'armée, est-il expliqué dans le texte du conseiller national Marcel Dobler (PLR/SG). Résultat: une femme au grade de major ayant accompli 1000 jours de service est payée la même chose qu'une recrue à son premier jour.

Cette inégalité doit être gommée, d'autant que l'armée veut augmenter ses effectifs féminins. L'objectif est d'arriver à 10%, alors que le taux actuel est de 1,5%.

Le Conseil fédéral est d'accord.

Reprise de service pour les ex-soldats

Le Conseil des Etats a dans la foulée validé un autre texte du National visant à renforcer les effectifs de l'armée. Il a tacitement accepté la motion de Rémy Wyssmann (UDC/SO) visant à permettre aux anciens militaires de reprendre du service.

La Chambre des cantons a sinon renvoyé à celle du peuple la motion de Mauro Poggia (MCG/GE) voulant empêcher les binationaux franco-suisses de se soustraire à leurs obligations militaires en Suisse. Les deux Chambres sont sur le fond d'accord mais leurs avis divergent sur des détails de procédure.

/ATS