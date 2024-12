Les étrangers pourront à nouveau tuer les bouquetins en Valais

Dès l'an prochain, le Valais autorisera à nouveau les tirs 'de régulation' des bouquetins par des chasseurs étrangers et venant d'autres cantons. Suspendue en 2021, la pratique a été revue et doit permettre de réguler une population en augmentation.

Le tir des bouquetins a longtemps attiré des chasseurs étrangers en Valais. En 2021 toutefois, le canton avait interrompu cette pratique à la suite d'un reportage de la RTS, lequel avait provoqué un tollé du public, consterné par les conditions de cette chasse touristique. Il était notamment apparu que des chasseurs étrangers débourseraient jusqu'à 12'000 francs pour tuer un bouquetin mâle selon la longueur de ses cornes.

Depuis, des voix s'étaient fait entendre pour permettre le retour des chasseurs étrangers. L'an dernier par exemple, le Grand Conseil avait accepté un postulat demandant de revoir cette interdiction.

Jeudi dans un communiqué, l'Etat du Valais annonce que les tirs seront à nouveau ouverts aux chasseurs étrangers et hors canton dès l'an prochain. Les autorités expliquent avoir opéré 'des adaptations afin de garantir les meilleures conditions possibles dans l'organisation des tirs.'

Nouvelles modalités

Les clients valaisans, étrangers et hors canton seront désormais soumis à la même directive. Le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) n'aura aucun contact avec les agences de chasse ou tout autre partenaire externe. L'organisation des tirs se fera ainsi en lien direct entre les chasseurs et le SCPF.

Les clients devront verser le montant de la taxe en intégralité au canton avant la régulation. Ils devront aussi posséder un permis de chasse reconnu par le SCPF et être accompagnés sur le terrain par un garde-faune, lequel décidera en dernier ressort quel animal sera tué.

Pour les chasseurs étrangers et hors canton, seule la catégorie 11+, soit les mâles de plus de 11 ans, sera disponible en fonction de la planification annuelle de tir validée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

A noter aussi que les prix des taxes seront fixés en fonction de la catégorie d'âge, et non plus selon la longueur des cornes des bouquetins. Les chasseurs valaisans bénéficieront de taxes moins élevées que les clients hors canton et étrangers.

Régulation nécessaire

Cette année, les gardes-faune valaisans ont dénombré plus de 7000 bouquetins, ce qui constitue un record. Dans son communiqué, le canton affirme qu'une régulation est nécessaire afin de minimiser 'la concurrence opérée par les populations de bouquetins sur celles d'autres espèces, comme le chamois.' Il est selon lui également nécessaire de diminuer les dégâts causés par les bouquetins à la forêt et aux cultures.

/ATS