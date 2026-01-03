Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi après le drame de Crans-Montana qui a fait ...
Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Photo: KEYSTONE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi après le drame de Crans-Montana qui a fait 40 morts et 119 blessés selon le dernier bilan, a indiqué le département cantonal de la formation. Il se tient prêt à apporter le soutien nécessaire aux écoles concernées.

'Les écoles seront ouvertes comme prévu', a indiqué samedi à Keystone-ATS le secrétaire général du Département valaisan de l'économie et de la formation Pierre-Yves Délèze. Un soutien sera apporté aux écoles et classes concernées, a-t-il ajouté, précisant que le département suit la situation de près.

Des espaces de paroles et si nécessaire un soutien par des spécialistes pourront être mis en place. 'Il existe certainement un besoin des jeunes de se retrouver et d'échanger', a déclaré M. Délèze. Le drame touche principalement des adolescents et des jeunes adultes s'étant rendus au Constellation pour fêter le passage à la nouvelle année.

La possibilité pour les élèves de participer au recueillement prévu vendredi prochain doit encore être organisée. Mais il est encore trop tôt à ce stade pour en dire plus, a précisé le Valaisan.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 11:50

Les blessés du bar de Crans-Montana: brûlés, écrasés, asphyxiés

Les blessés du bar de Crans-Montana: brûlés, écrasés, asphyxiés

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 11:18

Les corps de quatre victimes identifiés et remis à leurs familles

Les corps de quatre victimes identifiés et remis à leurs familles

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 11:22

L'UDC ne vise pas un troisième siège au Conseil fédéral

L'UDC ne vise pas un troisième siège au Conseil fédéral

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 03:58

Articles les plus lus

L'Italie salue la coopération avec la Suisse

L'Italie salue la coopération avec la Suisse

Suisse    Actualisé le 02.01.2026 - 13:35

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 02.01.2026 - 22:30

L'UDC ne vise pas un troisième siège au Conseil fédéral

L'UDC ne vise pas un troisième siège au Conseil fédéral

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 03:58

Les corps de quatre victimes identifiés et remis à leurs familles

Les corps de quatre victimes identifiés et remis à leurs familles

Suisse    Actualisé le 03.01.2026 - 11:22

L'Italie salue la coopération avec la Suisse

L'Italie salue la coopération avec la Suisse

Suisse    Actualisé le 02.01.2026 - 13:35

Reynard: l'identification des victimes continue et va durer

Reynard: l'identification des victimes continue et va durer

Suisse    Actualisé le 02.01.2026 - 16:28

Drame de Crans-Montana: les drapeaux en berne sur le Palais fédéral

Drame de Crans-Montana: les drapeaux en berne sur le Palais fédéral

Suisse    Actualisé le 02.01.2026 - 17:54

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 02.01.2026 - 22:30