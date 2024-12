Les droits des personnes en situation de handicap renforcés

Les droits des personnes handicapées seront renforcés: contribution d'assistance plus élevée, plus de logements aménagés abordables, reconnaissance de la langue des signes. Le Conseil fédéral oppose à l'initiative pour l'inclusion un paquet de mesures législatives.

Lors de sa dernière séance de l'année vendredi, le Conseil fédéral a pris quatre décisions en faveur de l'égalité des personnes handicapées. Il recommande de rejeter l'initiative populaire 'Pour l'égalité des personnes handicapées', mais veut soumettre au Parlement un contre-projet 'plus concret et plus rapide à mettre en oeuvre', informe-t-il lundi.

L'initiative pour l'inclusion déposée en septembre dernier veut garantir l'égalité effective dans tous les domaines de la vie et à tous les niveaux de la législation. Le Conseil fédéral soutient son objectif principal mais estime qu'elle n’apporte aucune amélioration directe.

Il propose par ailleurs de réviser la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées, afin d'y ancrer notamment la reconnaissance de la langue des signes.

/ATS