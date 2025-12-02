Les députés lancent les débats sur le budget 2026

Les députés vaudois sont entrés en matière sur le budget 2026 du canton. Pour l'heure, les discussions sont restées générales, mais elles ont déjà confirmé que le projet du Conseil d'Etat ne contentait personne.

L'entrée en matière a donné lieu, mardi après-midi, à l'attendu duel de 'grandes déclarations' entre la droite et la gauche, entre une partie de l'hémicycle réclamant une meilleure maîtrise des charges et une autre exigeant une hausse des revenus avec une augmentation des impôts pour les plus riches.

Pour mémoire, le projet de budget du Conseil d'Etat prévoit un déficit de 331 millions de francs, malgré des mesures d'économie (305 millions) et le recours à la fortune cantonale (493 millions).

/ATS