Les députés fribourgeois votent un budget suscitant de l'inquiétude

Malgré des inquiétudes, les députés fribourgeois ont voté mercredi le budget 2023 de l'Etat, grâce aux voix de la droite, la gauche s'étant abstenue. La copie s'affiche à l'équilibre, en vertu du principe constitutionnel, avec un excédent de 103'000 francs.

Le budget a été avalisé par 51 voix contre 1 et 44 abstentions. Le mot 'inquiétude' est souvent revenu, a décrit Elias Moussa, rapporteur de la commission des finances et de gestion. Le député PS a cité le recours accru aux fonds et provisions, le recul des recettes fiscales des personnes physiques, le 'sombre' avenir de la péréquation fédérale et le financement du système de santé.

Le Grand Conseil a apporté trois retouches. Mardi, il a octroyé 500'000 francs supplémentaires pour les subventions à la création culturelle pour les porter à près de 4,7 millions et 300'000 francs au Service des constructions et de l’aménagement pour accélérer les procédures liées à l’élaboration des plans d’aménagement locaux.

Mercredi, les députés ont ajouté 180'000 francs aux subventions en faveur des partis politiques pour les élections fédérales 2023, avec une enveloppe qui grimpera à 525'000 francs. L’argent sera prélevé dans les trois cas sur le Service de l’informatique et des télécommunications (SITel).

Stabilité

Le budget parvient à couvrir l'évolution 'significative' des charges grâce aux ressources extérieures et revenus fiscaux à la hausse, a constaté le grand argentier Jean-Pierre Siggen. 'Le Conseil d’Etat a élaboré un budget porteur de stabilité dans une période incertaine', a-t-il répété.

Les investissements (283,8 millions) et l’intégration des baisses fiscales votées par le Grand Conseil visent à renforcer l’économie et le pouvoir d’achat, a ajouté le conseiller d'Etat. La copie comprend une hausse des charges et revenus de 3,9%, à 4,05 milliards de francs, un record, les 3 milliards remontant à 2010.

