Les députés fribourgeois se penchent sur les comptes 2023 de l'Etat

Les députés fribourgeois ont entamé mardi l'examen des comptes de l'Etat qui ont bouclé avec un bénéfice de 242'518 francs, après 494'000 francs en 2022. L'évolution masque l'émergence d'un 'déficit structurel', a averti le grand argentier Jean-Pierre Siggen.

Le canton de Fribourg, qui pratique la règle de l'équilibre budgétaire, se trouve à un 'tournant', a précisé le président du Conseil d'Etat. Le ministre des finances a évoqué un changement de paradigme, alimentant ainsi le débat d'entrée en matière. 'Il n'y a plus de marge de manoeuvre avec la hausse des charges.'

La dégradation est survenue dans le contexte d'une conjoncture favorable, a précisé Jean-Pierre Siggen. Le camp bourgeois a incité à la plus grande prudence. 'La situation est inquiétante', a noté le député et président du groupe centriste Hubert Dafflon, pour qui ce n'est ni le moment d'augmenter les charges ni celui de baisser les impôts.

Sa collègue Antoinette de Weck, au nom du groupe PLR-PVL, a parlé d'une 'situation préoccupante', en lien avec des comptes qui cachent un déficit. Le député UDC Gabriel Kolly a invité à arrêter d'accroître 'systématiquement' les dépenses, tout en déplorant les dépassements dans les investissements d'infrastructures.

Impact de la démographie

A gauche, la perspective d'un plan d'austérité a été rejetée, tout comme l'idée d'un déficit structurel. Le président du groupe des Vert.e.s et alliés François Ingold a rappelé que Fribourg devait aussi assumer sa croissance démographique, de 2% en 2023. 'Il ne faut pas céder à une forme de panique', a dit sa collègue PS Marie Levrat.

'L'Etat n'est pas là pour faire du bénéfice', a-t-elle ajouté, en encourageant à agir également sur le plan des recettes. Rapporteur de la commission des finances et de gestion, le député socialiste Armand Jaquier a listé les priorités et les défis qui attendent le canton: la santé, la formation et les infrastructures.

Dans le détail, le bénéfice a été obtenu grâce à des revenus fiscaux, des prélèvements sur fonds et provisions ainsi que des revenus de transferts plus élevés que prévu, a résumé Jean-Pierre Siggen. Les charges ont augmenté au regard du budget, avec une poussée de 4,2% ou de 170,7 millions, à 4,22 milliards.

Volatilité de la BNS

Pour la première fois depuis près de dix ans, les revenus courants n'ont pu couvrir les charges. Avant opérations de clôture, l’exercice affiche en effet un excédent de celles-ci de 26,8 millions. Lors des trois années précédentes, les excédents de revenus avant clôture se montaient en moyenne à plus de 110 millions.

L’absence de versement de la part de la Banque nationale suisse (BNS), anticipée au budget comme pour 2024 d'ailleurs, a nécessité un prélèvement de 50 millions de francs sur la provision ad hoc. C'est cette opération qui a notamment permis au Conseil d’Etat de présenter des comptes 2023 à l’équilibre.

Le volume des investissements a atteint pour sa part 246,1 millions de francs, un record, marquant une politique 'ambitieuse', selon le gouvernement. Le compte indique un excédent de dépenses de 211,6 millions, avec une insuffisance de financement de 52,6 millions. Le degré d’autofinancement se situe à 75,2%.

/ATS