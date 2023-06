Les députés fribourgeois mettent sous toit la loi sur le climat

Le canton de Fribourg tient enfin sa loi sur le climat (LClim). Le Grand Conseil a voté vendredi le texte après en avoir débattu au cours de trois sessions, avec un renvoi au Conseil d'Etat en février et une première lecture inachevée en mai.

Au final, les députés fribourgeois ont donc accepté la loi par 82 voix contre 12 et 5 abstentions, l'opposition demeurant issue des rangs de l'UDC. Ils ont procédé vendredi à la deuxième lecture, en confirmant la teneur des débats antérieurs, malgré l'une ou l'autre tentative de retoucher la première lecture.

Un amendement UDC pour faire voter le plan climat cantonal par le Grand Conseil a ainsi échoué une nouvelle fois. La LClim ne compte que 17 articles, mais l'adoption a suscité d'âpres discussions, avec deux rapports de minorité de la commission ad hoc, l'une du chef de groupe UDC Nicolas Kolly et l'autre du PS et des Verts et alliés.

/ATS