Les députés devraient dévoileur les rémunérations liées aux caisses

Les parlementaires occupant des hautes fonctions dans les caisses maladie devraient déclarer leurs rémunérations. Le National a soutenu mercredi par 106 voix contre 69 une initiative parlementaire de Lorenzo Quadri (Lega/TI).

Les primes de l'assurance maladie augmentent de manière continue et injustifiée. Le système manque de transparence, et des lacunes subsistent concernant la participation des cantons, critique le Tessinois. Or il est très difficile de modifier le système actuel en raison notamment des conflits d'intérêts de nombreux députés, assumant de hautes fonctions dans les caisses maladie.

Ces fonctions sont en règle générale généreusement rémunérées, assure Lorenzo Quadri. Les montants versés peuvent peut-être même être supérieurs à ceux des indemnités parlementaires. Si d'importants montants circulent entre les assureurs maladie et leurs lobbyistes parlementaires, il y a fort à parier que les intérêts des assureurs prévaudront, juge-t-il.

L'élu de la Lega souhaite donc que le montant des rémunérations soit rendu public. A ses yeux, un traitement particulier se justifie pour ce type de mandats, car contrairement aux autres entreprises, les caisses maladie offrent, avec l'assurance de base, une assurance obligatoire en vertu de la loi.

Il est arbitraire de viser uniquement les représentants des caisses maladies, a contré pour la commission Michaël Buffat (UDC/VD). Il existe en outre déjà des règles de transparence qui obligent tous les parlementaires à déclarer leurs activités accessoires et à préciser si ces activités sont rémunérées ou non.

Mais Lorenzo Quadri a reçu le soutien de la gauche unanime et de voix de droite, notamment à l'UDC. Le Conseil des Etats devra se prononcer.

