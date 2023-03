Les dépenses pour l'aide sociale ont reculé de 1,2% l'an dernier

Les dépenses pour l'aide sociale économique en Suisse ont baissé de 1,2% en 2021, deuxième année de la pandémie de coronavirus. Dans le même temps, celles pour l'ensemble des prestations sociales ont augmenté de 0,7% pour atteindre 8,8 milliards de francs.

Sur ce total, 62,1% (5,4 milliards de francs) ont servi à financer les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, et un peu moins d’un tiers l’aide sociale économique, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) lundi. Ces 8,8 milliards qui constituent l'aide sociale au sens large ont été versés par toutes les collectivités publiques (Confédération, cantons, communes).

C'est la troisième année de suite que l'aide sociale économique recule. La baisse est de 34 millions de francs, soit 1,2%, pour un total de 2,8 milliards de francs. Le nombre de bénéficiaires a reculé de 2,5%. Le coût moyen net par bénéficiaire s'est élevé à 10'419 francs (+1,4%).

Dans l’ensemble, les 2,8 milliards de francs de l’aide sociale économique ont représenté 1,3% des dépenses globales pour toutes les prestations sociales. Ces dernières se sont montées à 207 milliards de francs en 2021, selon les Comptes globaux de la protection sociale (CGPS).

Près de 10% de la population est concerné

Plus de 800'000 personnes, soit 9,3% de la population, ont bénéficié d'au moins une prestation sociale l'an dernier.

Parmi les prestations destinées à combattre la pauvreté, la plus forte hausse en valeur concerne les prestations complémentaires (+1,4% à 75 millions de francs). Les aides à la famille ont augmenté de 6,6 millions (+3,9%), tandis que les aides aux chômeurs et les avances sur pensions se sont chacune étoffées d'un peu plus de 4 millions (respectivement +10,6% et +4,6%). L'aide au logement a légèrement reculé.

A noter qu'un nouveau type de prestations sociales sous condition de ressources, les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (Ptra), est entré en vigueur au niveau fédéral le 1er juillet 2021. Ces Ptra permettent notamment d’assurer la subsistance des personnes qui arrivent en fin de droit jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de la retraite. Le montant total versé en 2021 pour ces prestations transitoires s’est élevé à 1,8 million de francs .

/ATS