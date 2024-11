Les dépenses de santé dépasseront les 100 milliards en 2025

Les dépenses de santé vont augmenter de 4,4% à 99,118 milliards de francs cette année, selon les prévisions du KOF. Elles s'élèveront à près de 103 milliards en 2025 et plus de 106 milliards en 2026.

Les dépenses de santé vont continuer à augmenter ces prochaines années, a indiqué mardi le centre de recherche conjoncturelle de l'EPFZ (KOF). La hausse devrait être de 4,4% en 2024 (3,8% en 2023), de 3,7% en 2025 et de 3,4% en 2026.

Les dépenses de santé représentent 11,8% du produit intérieur brut (PIB) en 2023, contre 11,6% l'année précédente. Le KOF prévoit 12% en 2024, 12,1% en 2025 et 12,2% en 2026. Cette part n'était que de 9,1% en 2000. Par habitant, ça représente 10'684 francs en 2023, 11'003 francs en 2024, 11'303 francs en 2025 et 11'594 francs en 2025.

Augmentation des volumes

En 2025, le KOF s'attend à une légère augmentation des prix avant une tendance à la baisse d'ici à la fin de 2026. L'évolution des dépenses dans le secteur de la santé restera dominée par une augmentation des volumes. Cette situation contraste avec d'autres secteurs de l'économie tels que l'hôtellerie et la construction.

Les prévisions montrent que la prestation 'soins de longue durée' continue d'enregistrer une croissance clairement supérieure à la moyenne en raison du vieillissement de la population, souligne le KOF. Du côté des fournisseurs de prestations, les hôpitaux, les institutions médico-sociales et les cabinets médicaux font partie des moteurs de croissance du système de santé.

Cette croissance est financée par une extension des paiements cantonaux et par une augmentation plus forte de l'assurance obligatoire des soins. Cette situation devrait se traduire par des primes plus élevées, selon le KOF.

/ATS