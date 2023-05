Les coûts de la santé augmentent encore au 1er trimestre 2023

Les coûts de la santé ne cessent d'augmenter. Après une hausse de 2,6% en 2022, le premier trimestre 2023 a connu une augmentation de 3,4%. C'est une mauvaise nouvelle pour les assurés: les primes devraient encore augmenter à partir de 2024.

'Les primes suivent les coûts: l'augmentation des coûts entraîne également une augmentation des primes', a déclaré Thomas Christen, directeur suppléant de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), jeudi devant les médias à Berne.

Il est certes trop tôt pour tirer des conclusions concrètes pour la prochaine annonce des primes, a ajouté M. Christen. Mais différents indices permettent de conclure qu'il y aura une nouvelle hausse des primes.

Ces dernières années, les assureurs ont pu en partie amortir la hausse des primes grâce aux réserves existantes, a-t-il poursuivi. Cela ne sera désormais plus guère possible. 'Il n'y a plus de marge de manœuvre.'

/ATS