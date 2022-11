Les coûts d'acquisition d'un système anti-aérien doublent

L'acquisition du nouveau système de surveillance de l'espace aérien va coûter plus cher que prévu: la dépense évaluée à 155 millions de francs devrait doubler à 314 millions. Le Départemeent de la Défense (DDPS) a confirmé jeudi l'information de la radio SRF.

L'armée a besoin d'un nouveau système pour remplacer le Florako, introduit en 2004. Il y a trois ans, le DDPS a opté pour le système français Skyview. Il avait approuvé un crédit de 155 millions de francs pour cet achat. Mais aujourd'hui, il s'avère que 159 millions de plus seront nécessaires.

Le DDPS justifie cette hausse massive par des coûts supplémentaires pour le réseau et le cryptage. Il faut compter avec deux crédits en plus de 61 millions et 98 millions de francs, a indiqué à Keystone-ATS Lorenz Frischknecht, chef adjoint de la communication au DDPS.

/ATS