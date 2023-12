Les conseillers fédéraux fêteront Noël en famille ou sur les pistes

Même pour les membres du gouvernement, les fêtes de fin d'année rimeront avec un certain calme. Pour échapper à l'agitation du quotidien politique, les conseillers fédéraux vont notamment faire du ski ou profiter de leur temps en famille.

La future présidente de la Confédération Viola Amherd (Centre/VS) se reposera à Noël dans sa famille. Le repos sera toutefois aussi actif, du ski dans les montagnes valaisannes étant notamment au programme.

Préparer les dossiers pour la nouvelle année

La conseillère fédérale profitera également de ces quelques jours de congé pour préparer les dossiers pour la nouvelle année, indique le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). La passation de pouvoir avec le président sortant Alain Berset aura également lieu pendant cette période.

Le conseiller fédéral sortant Alain Berset (PS/FR) passera les fêtes de fin d'année en famille, communique le Département fédéral de l'intérieur (DFI), sans plus de précisions.

Chez la socialiste Elisabeth Baume-Schneider (JU), cette période de repos sera consacrée à des jeux, de la lecture et à des discussions avec les quatre frères et soeurs de son mari et leurs familles, écrit le Département fédéral de justice et police (DFJP). Comme chaque année, le repas de Noël sera composé de vol-au-vent avec des champignons, du ris de veau, de la chair à saucisse et de la langue. Pour le dessert, une bûche de Noël sera servie.

Le conseiller fédéral fraîchement élu Beat Jans (PS/BS) sera également occupé. Jusqu'à son entrée en fonction officielle le 1er janvier 2024, il se penchera de manière approfondie sur les dossiers de son département, écrit le DFJP.

Un petit tour en ski de fond

La Saint-Galloise Karin Keller-Sutter (PLR) apprécie beaucoup ces moments de calme passés en famille. 'Ce sont quelques jours où l'agitation dans laquelle on est habituellement plongés s'arrête. J'en profite beaucoup et cela me donne des forces', déclare-t-elle.

Le Vaudois Guy Parmelin (UDC) apprécie cette 'fête du recueillement' pour faire une pause, écrivent ses services. Il fêtera l'événement avec sa femme, sa mère et son père.

Le menu de Noël du PLR Ignazio Cassis n'est pas encore connu. Chez lui, c'est toujours une surprise, précise le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le Tessinois fêtera avec sa mère et ses frères et sœurs.

Le conseiller fédéral UDC Albert Rösti fêtera Noël chez lui à Uetendorf (BE) ou dans la maison de ses parents à Kandersteg (BE), où il a grandi. De manière classique, une fondue chinoise sera au menu, indique-t-il à Keystone-ATS. Si le temps le permet, il ira également faire un petit tour en ski de fond.

/ATS