Les comptes 2025 de l'Etat de Genève acceptés par le Grand Conseil

Le Grand Conseil genevois a accepté vendredi les comptes de l'Etat 2025, qui affichent un excédent ...
Les comptes 2025 de l'Etat de Genève acceptés par le Grand Conseil

Les comptes 2025 de l'Etat de Genève acceptés par le Grand Conseil

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Grand Conseil genevois a accepté vendredi les comptes de l'Etat 2025, qui affichent un excédent de 50 millions. Tous les regards sont déjà tournés vers l'exercice budgétaire 2027 avec en toile de fond le rapport Zuin et ses 58 mesures pour économiser 533 millions.

'Le résultat positif ne doit pas masquer la dynamique des charges', avait relevé d'emblée la cheffe du Département des finances (DF) Nathalie Fontanet. Un discours repris par l'ensemble des députés de droite. Pour Jacques Blondin, élu du Centre, cet équilibre est trompeur.

Le PLR et l'UDC ont immédiatement appelé à 'des véritables réformes structurelles'. Elles pourraient venir du rapport Zuin, qui est en cours d'analyse auprès du Conseil d'Etat. La gauche est déjà vent debout contre les mesures d'économie envisagées, sauf celle qui consiste à augmenter le nombre de contrôleurs des impôts.

Les comptes ont été acceptés à l'unanimité et une abstention. Avec une hausse de 4,7% (+490 millions), les charges atteignent 10,94 milliards alors que les revenus atteignent 11 milliards.

/ATS
 

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