Les chasseurs suisses ont tiré près de 100'000 bêtes l'an dernier

Les 30'000 chasseurs de Suisse ont tué près de 100'000 bêtes l'an dernier. Ces chiffres et celui de la population d'animaux sauvages sont restés relativement stables, selon le centre de compétence en biologie de la faune sauvage Wildtier Schweiz.

Selon la statistique fédérale de la chasse publiée mercredi, les chasseurs ont tiré environ 76'000 ongulés sauvages et près de 22'000 prédateurs (renards, blaireaux, martres et fouines). Les effectifs de chevreuils et de chamois sont restés stables dans toute la Suisse, alors que ceux des cerfs rouges et des bouquetins ont tendance à augmenter.

Wildtier Schweiz précise toutefois que compter les animaux sauvages n’est pas une tâche facile et que l’évolution des effectifs dépend de nombreux facteurs. Les données que l'organisation présente 'ne suffisent pas, à elles seules, à tirer des conclusions fiables sur l’état des espèces sauvages', note-t-elle.

L'organisation réalise cette statistique sur mandat de l'office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle se base sur les données récoltées par les services cantonaux responsables. Ces chiffres sont importants pour la gestion de la faune sauvage. L'année cynégétique débute dans la plupart des cantons le 1er avril et dure jusqu'à la fin mars.

