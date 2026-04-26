Les cas signalés de racisme en hausse en 2025, notamment à l'école

En 2025, 1245 cas de discrimination raciale ont été recensés, soit une hausse de 3% en un an, selon le rapport annuel du Réseau de conseil pour les victimes de racisme publié dimanche. Comme en 2024, la majorité des cas s'est produite dans le domaine de la formation.

Après la forte hausse de près de 40% enregistrée en 2024, les chiffres se sont 'stabilisés à un niveau élevé', indiquent dans un communiqué la Commission fédérale contre le racisme (CFR) et humanrights, une ONG qui défend les droits humains en Suisse.

Comme en 2024, les cas recensés sont survenus le plus souvent dans le domaine de l'éducation (22%), en particulier dans la scolarité obligatoire.

Les motifs de discrimination les plus fréquemment signalés restent le racisme envers les personnes noires (33%) et la xénophobie (30%). Une nette hausse des cas de racisme antimusulman est à nouveau observée (23% en 2025 contre 17% en 2024), tandis que l’antisémitisme se maintient à un niveau élevé, souligne les organisations.

/ATS