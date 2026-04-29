Les cantons romands s'unissent pour mettre en place le 142

Les cantons romands de la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (Class) unissent leurs forces pour la mise en place du 142, la ligne d’aide aux victimes. Ils ont mandaté Solidarité femmes Fribourg pour la gestion d'un instrument qui sera lancé vendredi.

Gratuite, bilingue, la ligne sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle a été présentée mercredi devant la presse à Fribourg par le président du Conseil d'Etat fribourgeois Philippe Demierre et la conseillère d'Etat neuchâteloise Florence Nater.

Le 142 doit renforcer l’accès à une aide ciblée et la réactivité des réponses données en cas de crise. Il s'adresse aux personnes victimes de violences physiques, psychiques ou sexuelles, ainsi qu’aux proches ou témoins en recherche de soutien ou conseil.

La ligne offrira une 'écoute confidentielle, un accompagnement professionnel et une orientation rapide vers les structures d’aide adaptées, sans frais pour les personnes concernées. Les cantons concernés sont Fribourg, Neuchâtel, Jura, Genève, Valais et Vaud.

/ATS