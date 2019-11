Les candidats de l'UDC et du PLR en tête

L'UDC Werner Salzmann reste largement en tête au second tour de l'élection au Conseil des Etats dans le canton de Berne. Il dispose de plus de 18'000 suffrages d'avance sur le second, le socialiste Hans Stöckli, après le dépouillement de 7 arrondissement sur 10.

Werner Salzmann recueille 76'067 suffrages, Hans Stöckli 57'374, la PLR Christa Markwalder 51'419 et la Verte Regula Rytz 49'765. La présidente des Verts accuse un retard de plus de 26'000 voix sur le candidat UDC. Dans l'arrondissement de Bienne, c'est l'ancien maire de la ville Hans Stöckli qui réalise comme attendu le meilleur score.

Le résultat de l'arrondissement urbain de Berne-Mittelland n'est pas encore tombé. Cette région fortement peuplée élit traditionnellement des candidats de gauche. Elle est donc susceptible de bouleverser l'ordre d'arrivée.

Au 1er tour, le conseiller aux Etats Hans Stöckli avait terminé en tête devant la présidente des Verts suisses Regula Rytz. Werner Salzmann, président de l'UDC bernoise, s'était classé à la 3e place. Quant à la PLR Christa Markwalder, elle avait terminé à la 5e position, largement devancé par le trio de tête.

/ATS