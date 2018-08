Les autorités thurgoviennes appellent à économiser l'eau

Le niveau du lac de Constance est au plus bas en raison de la sécheresse. Les autorités thurgoviennes appellent la population à économiser l'eau.

L'apport en eau des rivières et des ruisseaux est trop faible et le niveau du lac baisse. Il a atteint son niveau le plus bas, soit 80 cm en dessous de la moyenne pluriannuelle, ont indiqué lundi les autorités thurgoviennes. Les réserves que constituent les nappes phréatiques diminuent aussi rapidement.

C'est pourquoi le groupe 'sécheresse' mis en place par le canton appelle la population à économiser l'eau. Il demande notamment de renoncer à arroser les pelouses, de ne pas remplir les piscines et de s'abstenir de laver les voitures.

Au total, 18 communes thurgoviennes connaissent des difficultés à assurer l'approvisionnement en eau. Les autorités soulignent que la sécheresse va durer encore plusieurs jours. Les précipitations annoncées pour la fin de la semaine ne contribueront pas vraiment à améliorer la situation.

/ATS