Les abeilles produisent des nutriments pour leur flore intestinale. Selon une étude lausannoise, les insectes fabriquent eux-mêmes les ingrédients nécessaires à une certaine bactérie intestinale lorsque ceux-ci font défaut dans leur alimentation.

Ce mécanisme nouvellement découvert pourrait jouer un rôle dans la vulnérabilité des abeilles face au changement climatique, aux pesticides ou aux nouveaux agents pathogènes, écrivent l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et l'Université de Lausanne (UNIL) dans un communiqué.

Pour l'étude publiée cette semaine dans la revue Nature Microbiology, les chercheurs ont élevé des abeilles sans bactéries intestinales et les ont nourries exclusivement d'eau sucrée.

En examinant les bactéries présentes dans l'intestin des abeilles, les chercheurs ont découvert, contre toute attente, la bactérie Snodgrassella alvi. Celle-ci ne peut pas métaboliser le sucre pour se développer.

Le fait qu'elle ait colonisé l'intestin de l'abeille même lorsque le sucre était le seul aliment et qu'aucune autre bactérie n'était présente a tout d'abord laissé les chercheurs perplexes. En effet, les bactéries intestinales se nourrissent normalement des substances présentes dans l'alimentation.

En mesurant les produits du métabolisme dans l'intestin de l'abeille, les scientifiques ont constaté que l'abeille produit plusieurs acides, dont l'acide citrique et l'acide malique, qui sont transportés dans l'intestin. Lorsque les bactéries Snodgrassella alvi étaient déjà présentes, les abeilles produisaient moins de ces acides.

Lien avec la vulnérabilité

Grâce à des atomes spécialement marqués, les chercheurs ont pu prouver que les bactéries intestinales étaient effectivement nourries avec ces acides ainsi fabriqués. Selon les chercheurs, la vulnérabilité des abeilles pourrait être liée à ce système complexe du microbiome intestinal.

'Nous savons déjà que le contact avec l'herbicide glyphosate rend les abeilles plus vulnérables aux agents pathogènes et réduit l'abondance de S. alvi dans l'intestin', a déclaré le responsable de l'étude Andrew Quinn, de l'UNIL, cité dans le communiqué. Les auteurs souhaitent donc étudier plus précisément le microbiome intestinal des abeilles dans le cadre d'autres études.

