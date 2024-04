Les Zurichois n'ont pas brûlé le bonhomme hiver à cause du vent

Zurich a fêté lundi son traditionnel Sechseläuten. Pour des raisons de sécurité, le bonhomme hiver n'a pas été brûlé à cause des fortes rafales de vent. C'est la première fois que les Zurichois doivent renoncer à cette tradition.

Selon le mythe, plus la tête du Böögg explose rapidement, plus l'été sera chaud. En 2003, la tête n'avait mis que 5 minutes et 42 secondes pour exploser et l'été avait été caniculaire. 'Il s'agit manifestement d'un pur hasard', selon MétéoSuisse.

MétéoSuisse a comparé la durée de vie du Böögg avec les températures moyennes estivales sur le Plateau suisse de 1965 à 2019. L'analyse statistique 'ne montre aucune corrélation entre la durée de combustion du Böögg et la température de l'été'. C'est 'un bien piètre pronostiqueur', selon l'office fédéral de météorologie.

Durée record en 2023

En 2014, la tête avait aussi explosé très vite, mais l'été avait été frais et pluvieux. L'année passée, un nouveau record a été établi avec 57 minutes. L'ancien record, 43 minutes et 34 secondes, datait de 2017.

Cette année, des mesures avaient été prises pour que le Böögg explose plus rapidement qu'en 2023. Le bois avait été empilé un peu moins serré afin de laisser passer plus d'air et d'accélérer ainsi le processus de combustion, a expliqué le constructeur du Böögg, Lukas Meier, à 'Züri Today'.

A 18h00, la mise a feu du Böögg a été annulée pour des raisons de sécurité en raison des fortes rafales de vent. Il y avait un trop grand risque que des cendres incandescentes soient transportées par le vent.

Cortège et invités d'honneur

Lundi après-midi, les corporations ont défilé dans les rues de Zurich. Appenzell Rhodes-Extérieures était le canton invité d'honneur de la fête.

Parmi les 130 hôtes d'honneur des corporations, on pouvait apercevoir les anciens conseillers fédéraux Hans-Rudolf Merz et Ueli Maurer, la conseillère d'Etat zurichoise Natalie Rickli, le chef de l'armée Thomas Süssli, le conseiller aux Etats argovien et président du PLR Thierry Burkart et les conseillères aux Etats Tania Moser (ZH) et Petra Gössi (SZ).

Des activistes de 'Drop Fossil Subsidies' ont manifesté lundi pendant le cortège du Sechseläuten à Zurich. Ils se sont aspergés d'un liquide noir pour protester contre les énergies fossiles.

Code de conduite

Un code de conduite contre la discrimination est désormais en vigueur pour les corporations. Il stipule qu'une cohabitation respectueuse est exigée et que le racisme, le sexisme ou les insultes ne correspondent pas à l'esprit du Sechseläuten.

L'année dernière, un sketch discriminatoire a été joué lors d'un bal privé précédant le Sechseläuten et a été rendu public. Une personne peinte en noir et portant une jupe de raphia y apparaissait. Le ministère public a estimé que la représentation était de mauvais goût, mais pas punissable.

Sechseläuten signifie 'six heures sonnent'. Au début du printemps, les cloches de la cathédrale annonçaient jadis la fin du travail à 18h00 et non plus à 17h00 comme en hiver. Le Sechseläuten est organisé par les corporations de métiers depuis des siècles.

/ATS