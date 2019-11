Les Verts soutiennent la candidature de Regula Rytz

Le groupe des Verts soutient la candidature de Regula Rytz au Conseil fédéral, a annoncé vendredi le chef du groupe Balthasar Glättli (ZH). La décision est unanime.

Mme Rytz est la meilleure candidate. 'On peut lui faire confiance. C'est une bâtisseuse de pont', a ajouté le Zurichois. Et de poursuivre: 'Le 20 octobre a été un bouleversement. Le paysage politique suisse a été bouleversé. Et ces élections doivent avoir des conséquences.'

Mais, a-t-il averti, les Verts et Mme Rytz ne joueront pas de 'petits jeux' pour destituer un ministre PS ou PDC. 'Nous attaquons clairement un siège du PLR.'

'Je suis prête'

La présidente du parti a annoncé jeudi qu'elle était prête à porter les ambitions écologistes au gouvernement. A la tête de son parti depuis 2012, la Bernoise de 57 ans est conseillère nationale depuis huit ans. Elle dispose d'une solide expérience gouvernementale acquise au sein de l'exécutif de la capitale.

Mais la partie sera difficile car tous les ministres en place se représentent. Le succès des Verts dépendra des alliances qui pourront être conclues avec les autres partis. Les tractations vont déjà bon train à trois semaines de l'élection.

Les réactions étaient mitigées jeudi. Le PS s'est réjoui d'une candidature clarifiant les choses. L'UDC n'est pas hostile à la présence d'une Verte, mais il estime que le PS est surreprésenté au même titre que le PLR et verrait d'un bon oeil le départ de Simonetta Sommaruga. Le profil très à gauche de Mme Rytz dérange du côté des Vert'libéraux. Comme le PDC, le groupe n'a toutefois pas encore officiellement pris position.

/ATS