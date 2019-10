Les Verts et les Vert'libéraux cartonnent au National

La poussée verte au Conseil national se confirme. Les deux partis écolos gagneraient des sièges au moins à Genève, Valais, Neuchâtel et Fribourg et dans de nombreux cantons alémaniques. Le PS et l'UDC font pour l'instant la grimace.

Les Verts obtiendraient 12,7% des voix au niveau national, en hausse de 5,6 points, selon une première projection de la SSR. Il s'agirait de leur meilleur résultat. Quant aux Vert'libéraux, ils gagneraient 3 points de pourcentage, à 7,6%.

Contrairement aux pronostics, le PDC se renforce légèrement de 0,4 point, à 12%. Mais il devient le 5e parti derrière les Verts. Parmi les perdants, le PS recule de 2,3 points à 16,5%. L'UDC perd également 3,1 points à 26,3%. Le PLR s'effrite pour sa part de 1,2 point à 15,2%.

Exit le MCG

A Genève, la députation est en voie d'être complètement chamboulée. Après le dépouillement de 94% des bulletins, les Verts y décrochent deux mandats supplémentaires pour en totaliser trois. Le PVL et Ensemble à Gauche font leur entrée avec un siège chacun.

Ces nouveaux venus piquent un siège au PS et au PLR. Et le MCG Roger Golay devrait quitter Berne après deux législatures. Les deux sortants UDC Céline Amaudruz et Yves Nidegger sont réélus, alors que le PDC a sauvé son unique siège.

A Fribourg également, les Verts pourraient prendre un siège au PS à qui il n'en resterait plus qu'un. Idem dans le canton de Neuchâtel, où ils pourraient décrocher un fauteuil aux côtés de Denis de la Reussille (POP). L'UDC ressortirait perdante, Yvan Perrin n'ayant pas réussi son retour à Berne.

Les Verts valaisans remporteraient également leur premier siège au Conseil national, au désavantage du PDC. PS, PLR et UDC devraient conserver leurs acquis en envoyant respectivement les sortants Mathias Reynard, Philippe Nantermod, Jean-Luc Addor et Franz Ruppen. Les électeurs jurassiens semblent quant à eux privilégier la stabilité en reconduisant Pierre-Alain Fridez (PS) et Jean-Paul Gschwind (PDC).

Vaud: carton vert

Dans le canton de Vaud, Adèle Thorens et de Daniel Brélaz pourraient être épaulés par deux nouveaux venus. Le carton vert profite aussi aux Verts'libéraux qui pourrait s'adjuger un second siège aux côtés d'Isabelle Chevalley. Mais à gauche, un des cinq sièges du PS semble menacé après le dépouillement de 42% des bulletins. Le PLR et l'UDC se maintiennent avec 5, respectivement 4 sièges. Claude Béglé, unique représentant du PDC, est très menacé.

Dans le canton de Zurich, les Vert'libéraux sont en voie d'être les grands gagnants de ce dimanche. Ils doubleraient leur députation avec six sièges. Cette poussée se ferait aux dépens de l'UDC et du PLR, les deux partis perdant chacun un mandat; et le PBD serait éjecté du National. Les Verts passeraient à 4 sièges (+2) aux dépens du PS qui n'en garderait plus que 7 (-2).

Dans le canton de Berne, le PS et l'UDC pourraient tous deux perdre deux sièges. Ils devraient revenir aux Verts (+2), aux Vert'libéraux (+1) et à l'UDF (+1). Les résultats définitifs seront connus après 23h00. En Argovie, UDC, PLR et PBD ont chacun perdu un siège au profit du PS (+1) et du groupe PDC (+2).

Recul du PBD

Dans les Grisons, Madgalena Martullo-Blocher (UDC) est réélue haut la main, alors qu'Heinz Brand perd lui son fauteuil. C'est le PS qui le récupère. L'unique siège du PBD est perdu au profit du PLR.

Au Tessin, les Verts gagneraient un siège au détriment du PDC, selon une première tendance de la RSI. Le sortant Marco Romano pourrait en faire les frais. La Lega se maintiendrait avec ses deux sièges, tout comme le PLR, 2 sièges, et le PS avec un siège.

Les deux sièges perdus par l'UDC et le PDC st-gallois profiteront aux Verts et aux Vert'libéraux. Les socialistes soleurois perdent également un siège au profit des Verts.

Jusqu'en Suisse centrale

La vague verte a également touché la Suisse centrale. A Zoug, l'Alternative verte a repris au PLR le siège perdu il y a huit ans. Les deux sortants Thomas Aeschi (UDC) et le président du PDC Gerhard Pfister (PDC) ont été réélus.

A Glaris, le PBD a réussi à conserver le siège de son président Martin Landolt. A Obwald, l'UDC a conquis de peu le siège au détriment du PDC. L'UDC garde aussi de justesse son unique siège à Appenzell Rhodes-extérieures. En Appenzell Rhodes-Intérieures, le siège reste un bastion du PDC. Les démocrates-chrétiens ont raflé la place à l'UDC dans le canton d'Uri.

