Les Verts échouent à entrer au gouvernement lucernois

Le gouvernement lucernois reste à 100% bourgeois. Lors du deuxième tour des élections au Conseil d'Etat dimanche, la Verte Korintha Bärtsch n'a pas confirmé son résultat du 31 mars. Les deux sortants Paul Winiker (UDC) et Marcel Schwerzmann (sans-parti) sont réélus.

Korintha Bärtsch a obtenu 51'640 voix, loin derrière Marcel Schwerzmann (59'746) et Paul Winiker (65'887). La participation a atteint 40,8%.

Les deux hommes, respectivement ministre de la sécurité, pour le premier, et des finances, pour le second, étaient soutenus par l'UDC et le PLR. Korintha Bärtsch, elle, avait l'appui du PS et des Vert'libéraux. Le PDC n'avait pas donné de mot d'ordre.

Le gouvernement lucernois se compose désormais de deux démocrates-chrétiens, d'un libéral-radical, d'un UDC et d'un sans-parti. Deux conseillers d'Etat actuels ont été reconduits au premier tour, à savoir les démocrates-chrétiens Guido Graf et Reto Wyss. Fabian Peter a quant à lui pu maintenir du premier coup le siège libéral-radical laissé vacant.

Sensation au premier tour

Députée au parlement de la ville de Lucerne, Korintha Bärtsch avait créé la sensation au premier tour le 31 mars. Surfant sur la vague écologiste qui a permis aux partis labellisés 'verts' de remporter 11 sièges supplémentaires au parlement, la politicienne de 34 ans avait terminé cinquième, derrière Paul Winiker mais devant Marcel Schwerzmann.

La gauche devra donc en principe patienter quatre ans de plus avant d'espérer faire son retour à l'exécutif lucernois. En 2015, le PS a été éjecté du gouvernement pour la première fois en 56 ans.

/ATS