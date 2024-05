Les Verts annoncent une initiative pour un congé parental élargi

Les Verts veulent porter devant les électeurs suisses leur revendication pour un congé parental étendu et paritaire. Le congé parental doit être supérieur à 14 semaines pour les deux parents, a demandé la présidente du parti Lisa Mazzone dans la 'NZZ am Sonntag'.

En comparaison internationale, 30 semaines de congé parental par couple restent modestes, a déclaré Lisa Mazzone dans une interview publiée dimanche.

Les Verts ont demandé à plusieurs reprises par le passé l'extension du congé parental. Le parti fait désormais partie d'un groupe au sein d'une large alliance pour une initiative populaire pour un congé parental national, a déclaré Lisa Mazzone.

Pour le parti, il est important qu'il y ait un modèle paritaire et que les deux parents prennent leur part du congé parental. Cela doit permettre de dépasser les rôles traditionnels et de permettre aux femmes d'avoir des taux d'occupation plus élevés sur le marché du travail. Le congé parental doit être financé par des pourcentages de salaire, a encore expliqué Lisa Mazzone.

/ATS