Les Swiss Cyber Security Days à Fribourg viennent combler un manque

Les Journées suisses de la cybersécurité (Swiss Cyber Security Days ou SCSD), qui ont connu mercredi et jeudi leur première édition à Forum Fribourg, viennent combler un manque. Son fondateur et directeur, Béat Kunz, parle d'une démarche salutaire.

'L'objectif consiste à réunir en un lieu une fois par an tout ce que la Suisse compte comme compétences dans le domaine de la cybersécurité', explique dans un entretien à Keystone-ATS Béat Kunz. Ces personnes sont issues à la fois du monde politique, économique, académique et associatif, représentant l'industrie et la recherche.

La première édition tenue à Granges-Paccot, aux portes de Fribourg, constitue une 'mission pleinement réussie', précise le Bullois, spécialiste de l'événementiel. La preuve: plus de 2200 visiteurs ont afflué deux jours durant à Forum Fribourg, le grand lieu d'exposition du canton, sans oublier la centaine d'exposants.

Plate-forme utile

Au-delà de l'idée d'accueillir des entreprises du secteur, des consultants ou des éditeurs de logiciels, les organisateurs des SCSD ont voulu intéresser les non-experts. 'Il s'agit là d'une démarche très salutaire. L'ensemble des acteurs n'ont jamais eu une telle plate-forme à disposition', se réjouit Béat Kunz.

Ce dernier estime que les deux tiers des visiteurs venus à Forum Fribourg n'étaient pas des experts en cybersécurité, mais des responsables informatiques par exemple issus du secteur privé et public ainsi que des responsables de PME ou cadres de grandes sociétés. La manifestation leur permet d'appréhender la thématique des cyberattaques en tant que réalité globale, sans frontières.

L'idée des SCSD remonte à il y a deux ans, se rappelle Béat Kunz. Elle a nécessité d'abord la création d'une start-up baptisée Cyber Resilience, à Granges-Paccot. Selon Béat Kunz, Fribourg offre un lieu idéal, situé entre les centres de compétences de Lausanne et Zurich, notamment pour leurs écoles polytechniques fédérales. Sans oublier Genève et le Tessin.

Nouvelle édition

Pour mettre en oeuvre les SCSD, il a fallu créer un écosystème, constituer un réseau d'experts, relève le Bullois. 'Après un démarrage timide, l'idée a séduit. Puis, il a fallu lancer un concept de communication et d'organisation. Selon les observateurs, le salon fribourgeois a d'emblée placé la barre assez haut en la matière.

Encouragés par le grand succès de la première édition, les organisateurs des Swiss Cyber Security Days ont décidé de proposer à nouveau la manifestation en 2020. La prochaine édition aura lieu les 12 et 13 février, toujours à Forum Fribourg. 'Il s'avère que le début d'année se révèle être une période favorable', dit Béat Kunz.

Ce dernier affiche une grosse expérience en matière d'organisation d'événements. Premier directeur d’Espace Gruyère en 1998, à Bulle (FR), il compte à son actif notamment la mise en place du Salon des goûts et terroirs et le Salon energissima. Plus récemment, son parcours l'a aussi amené du côté de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

/ATS