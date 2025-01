Les Suissesses pourraient être plus nombreuses à faire l'armée

Pour garantir les ressources de l'armée et de la protection civile sur le long terme, le Conseil fédéral veut attirer plus de femmes. La journée d'information devrait être obligatoire pour elles. Cela exige une modification de la Constitution, et donc un oui populaire.

Les jeunes femmes pourraient ainsi s'informer des possibilités et des chances que leur offrent l'armée et la protection civile. Pour le Conseil fédéral, elles seraient ainsi davantage à accomplir un service volontaire. Par ailleurs, la démarche 'fera progresser l'égalité des chances'.

Mercredi, le gouvernement a également pris connaissance des deux variantes étudiées pour assurer les effectifs de l'armée et de la protection civile sur le long terme. La première est l'obligation de servir dans la sécurité. Seuls les hommes y seraient astreints.

La deuxième option est axée sur les besoins et les femmes seraient obligées de servir pour alimenter l'armée ou la protection civile. Le service civil ne serait pas modifié.

/ATS