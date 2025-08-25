Les Suisses veulent pouvoir choisir quand partir à la retraite

Près des deux tiers de la population suisse souhaite avoir plus de liberté pour choisir l'âge ...
Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Près des deux tiers de la population suisse souhaite avoir plus de liberté pour choisir l'âge de sa retraite, selon une enquête de Deloitte Suisse. Une large majorité des sondés se dit aussi réticents face aux réformes de l'AVS proposées jusqu'à maintenant.

Le cabinet d'audit et de conseil indique mardi dans un communiqué que 68% des personnes sondés préféreraient décider elles-mêmes de l’âge de leur départ à la retraite plutôt que d’être soumises à une limite de 65 ans.

L'étude propose dès lors une flexibilisation accrue de l’âge de la retraite. À l’avenir, chaque personne devrait pouvoir décider elle-même de l’âge de son départ à la retraite.

Les réformes de l’AVS dans le sens d’une augmentation des charges financières ne recueillent que peu d’adhésion selon l'enquête. La hausse des cotisations salariales est rejetée par une majorité relative de 49% des sondés.

Cette étude Deloitte repose sur diverses données et sur une enquête en ligne menée auprès de 1000 personnes sur l’ensemble du territoire suisse.

/ATS
 

