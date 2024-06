Les Suisses rejettent l'initiative du PS sur les primes

Les Suisses ont rejeté dimanche l'initiative du PS pour limiter les primes à 10% du revenu, selon une projection de gfs.bern. Un 'Röstigraben' se dessine nettement. La Suisse romande pourrait soutenir le texte.

Genève et Vaud acceptent l'initiative selon les premiers résultats partiels. Tous deux à plus de 60%. Bâle-Ville dit également oui au texte socialiste.

Outre-Sarine, la campagne contre le texte du PS avait été importante et le non part gagnant. Le plus grand canton de Suisse, Zurich, s'est opposé au plafonnement des primes par 59,1%, selon des résultats partiels. Le non gagne par plus de 70% à St-Gall et à 66% dans les Grisons.

Rouleau compresseur

Les ménages consacrent en moyenne 14% de leur revenu pour les primes d'assurance maladie. Trop pour la gauche. L'initiative du PS demandait de les plafonner à 10% du revenu disponible afin de stopper la 'folie des primes'.

Pour le Conseil fédéral et le Parlement, l'initiative ne s'attaque qu'aux symptômes (la hausse des primes) et non aux causes de l'augmentation des coûts de la santé. Un argument qui a fait mouche auprès des votants.

Le contre-projet, qui sera mis en vigueur, reprend le but du PS de réduire les primes. Il contient de plus un objectif de maîtrise des coûts de la santé et oblige les cantons à fournir un soutien minimal pour financer la réduction des primes.

/ATS