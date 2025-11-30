Les Suisses refusent l'introduction d'un service citoyen

Les Suisses et les Suissesses ne devront pas faire de service citoyen. Le peuple (et les cantons) ...
Les Suisses refusent l'introduction d'un service citoyen

Claque à l'initiative service citoyen: les Suisses disent non à 84%

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Les Suisses et les Suissesses ont massivement refusé dimanche l'initiative populaire 'Pour une Suisse qui s'engage'. Selon une projection de gfs.bern, le 'non' s'élève à 84%.

Les résultats sont rouge vif dans tous les cantons. Le Valais a rejeté le texte par 87,8%, selon les résultats partiels. Le canton de Vaud suit par 87,1%. Le non l'emporte également à Genève par 84,2% et à Neuchâtel par 85,8%. Le Jura a refusé l'initiative par 84,5% et Fribourg par 83,9%.

Outre-Sarine, l'ampleur du non est similaire: 79,2% de non à Zurich, 79,8% pour Bâle-Ville, 85,7% à Lucerne, 84,2% dans les Grisons, 85,9% à Saint-Gall ou même 87,3 à Schwyz. Le Tessin a également rejeté le texte par 86,5%. A Glaris et Nidwald où les résultats sont définitifs, le non l'a emporté par 86,2%, respectivement 87,1%.

Actuellement, une seule commune suisse a approuvé le service citoyen. 67% de la population d'Untereggen (SG) a dit oui.

Aussi les femmes

L'initiative voulait que tous les jeunes, y compris les femmes, effectuent un service au bénéfice de la collectivité et de l'environnement: au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice, notamment dans la prévention des catastrophes, l'assistance ou la sécurité alimentaire.

L'initiative voulait donc étendre l'obligation de servir actuellement limitée à l'armée, à la protection civile et au service civil. Tout en préservant les effectifs de l'armée. Une taxe était prévue pour les personnes qui n'accomplissaient aucun service.

