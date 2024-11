Les Suisses acceptent le financement uniforme des soins

Les Suisses ont accepté dimanche la réforme du financement uniforme des soins, selon une tendance de gfs.bern. Les prestations ambulatoires et stationnaires et les soins de longue durée seront payés par les assurances et les cantons selon une clé de répartition unique.

La population du canton de Genève aurait elle refusé le projet par 65,1% des voix, selon des résultats partiels.

Aujourd'hui, trois financements différents coexistent pour les traitements ambulatoires et stationnaires ainsi que les soins de longue durée. Les cantons paient 55% des factures du stationnaire et environ 46% des soins de longue durée, via les impôts. Mais ils ne participent pas aux frais du domaine ambulatoire, qui sont entièrement à charge des assurances, et donc des payeurs de prime.

A l'avenir, les cantons devront verser au moins 26,9% pour tous les types de prestations; ils pourront contribuer davantage. Les 73,1% restants seront financés par les assureurs, et donc les primes d'assurance maladie, indépendamment du fournisseur et du lieu où les prestations sont fournies.

/ATS