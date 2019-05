Les Jeunes Vert'lib veulent abolir les rentes des riches retraités

Après l'acceptation du projet fiscal couplé à l'AVS, les acteurs politiques préparent déjà la bataille suivante: la réforme du premier pilier. Et les propositions fusent. Les Jeunes Vert'libéraux veulent notamment abolir les rentes AVS pour les retraités fortunés.

Aujourd'hui, des milliers de personnes à hauts revenus perçoivent une rente AVS alors qu'elle ne leur est pas nécessaire, écrivent lundi les Jeunes Vert'libéraux dans un communiqué. La redistribution des richesses a toujours été à la base de l'AVS, il s'agit de renforcer ce principe, ajoutent-ils. Les jeunes pousses vert'libérales ne donnent toutefois pas de limite chiffrée, 'difficile à déterminer' pour le moment.

Une flexibilisation de la retraite fait aussi partie de leurs revendications. Concrètement, les personnes qui souhaitent prendre une retraite anticipée devraient pouvoir le faire, mais leur rente serait réduite en conséquence. A l'inverse, celles qui souhaitent poursuivre leur activité professionnelle devraient bénéficier d'une réduction d'impôts.

Augmentation de l'âge de la retraite

Les Jeunes Vert'libéraux demandent également une augmentation progressive de l'âge de la retraite à 67 ans, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. L'Union syndicale suisse (USS) rejette quant à elle toute augmentation l'âge de la retraite, générale ou limitée aux femmes.

'Dans une période où les salariés de plus de 50 ou 55 ans ont de plus en plus de difficultés à rester sur le marché du travail jusqu'à l'âge régulier de la retraite, de telles augmentations entraîneront surtout des problèmes sociaux qu'il faudra ensuite combattre avec des moyens comme l'aide sociale', a relevé dimanche l'USS dans un communiqué.

Pour améliorer la situation des retraités, la faîtière syndicale mise sur une 13e rente AVS. Elle lancera une initiative en ce sens en automne.

