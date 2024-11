Les Fribourgeois voteront bien pour « sauver » le lac de la Gruyère

Le peuple fribourgeois votera bel et bien sur l'initiative constitutionnelle 'Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives'. Le comité à l'origine du texte 'Sauvez les Laviaux' a décidé de le maintenir. Conseil d'Etat et Grand Conseil y sont opposés.

La décision de maintien a été prise à l'unanimité du comité d'initiative, a fait savoir ce dernier devant la presse vendredi à Bulle (FR). Selon ses membres, il n’y a aucune 'garantie sérieuse' à l'heure actuelle pour éviter de nouveaux projets 'hors échelle', comme celui de la vague artificielle désormais abandonnée à Morlon.

'Il existe plusieurs indices que de nouvelles infrastructures d’importance devraient voir le jour prochainement', a indiqué encore le comité. Le plan directeur de la Gruyère autorise en effet ce type de développement à de multiples emplacements autour du lac. Et c’est précisement ceux-ci que le comité entend bien combattre.

Ensemble exceptionnel

'Le lac de la Gruyère est un ensemble naturel et paysager exceptionnel, que l’appareil légal actuel ne protège que de manière lacunaire', a assuré le comité présidé par Jean-Pierre Macherel, alias Bob Morlon. 'Préserver cet ensemble ne représente pas seulement une plus-value pour la Gruyère et le tourisme doux.'

'C’est aussi un thème qui concerne l’ensemble des Fribourgeoises et des Fribourgeois, maintenant et à l’avenir', a insisté le comité. Au-delà, l’initiative 'ne vise aucunement à mettre sous cloche le lac de la Gruyère, contrairement à ce qu’affirme faussement le gouvernement fribourgeois dans ses diverses déclarations.'

Opposition générale

Celles-ci sont 'destinées, apparemment, à faire peur'. 'Les initiants ont toujours été très clairs dans leurs intentions', ont-ils répété. Le texte veut accompagner les activités déjà présentes: randonnée, pêche, sport et navigation. Il veut inscrire préservation et protection du lieu dans la Constitution cantonale.

Le 10 octobre, les députés avaient rejeté l'initiative, sans lui opposer de contre-projet. Le vote du décret marquant le rejet est tombé par 79 voix contre 4 et 14 abstentions. Les députés ont suivi la position exprimée par le Conseil d’Etat, pour qui 'il n’y a pas besoin de légiférer davantage pour protéger le lac de la Gruyère'.

Pour rappel, l'initiative constitutionnelle entièrement rédigée a été validée en novembre 2023 par le Grand Conseil, à l'unanimité des 82 voix exprimées. Elle avait été déposée antérieurement à la Chancellerie d'Etat munie de 9378 signatures, dont 9249 valables, alors que 6000 étaient requises.

/ATS