Les Etats de l'UE veulent renforcer leurs relations avec la Suisse

Les Etats membres de l'Union européenne souhaitent renforcer leurs relations avec la Suisse. Le Conseil de l'UE devrait donner son feu vert mardi à la signature d'un paquet d'accords avec Berne.

'Ce paquet d'accords va renforcer notre coopération', a déclaré la ministre chypriote adjointe aux Affaires européennes Marilena Raouna. Chypre assure actuellement la présidence du Conseil de l'UE et préside donc la réunion. La décision d'autoriser la commission européenne à signer les accords avec Berne devrait être une formalité.

'La Suisse, située au coeur de l'Europe, a sa place au sein du marché unique', a argumenté le ministre d'Etat allemand Gunther Kirchbaum à Bruxelles avant la réunion. Il est désormais essentiel d'établir de nouvelles relations entre l'UE et la Suisse. A l'image de M. Kirchbaum, d'autres ministres ont souligné l'importance d'entretenir de bonnes relations avec la Suisse.

/ATS