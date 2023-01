Les Etats-Unis et la Chine ont un besoin « urgent » de communiquer

Une communication étroite entre Washington et Pékin sur les questions économiques est essentielle, a déclaré mercredi la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen à Zurich. Elle a rencontré pour la première fois physiquement le vice-Premier ministre chinois Liu He.

'Face à des perspectives économiques mondiales compliquées, il y a un besoin urgent pour les deux plus grandes économies au monde de communiquer étroitement sur les conditions macroéconomiques et financières mondiales et d'échanger des vues sur la façon dont nous répondons à différents défis', a-t-elle dit devant les journalistes.

/ATS