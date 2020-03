Les Chambres fédérales mettent fin à la session de printemps

Les Chambres fédérales vont interrompre la session de printemps en raison de l'épidémie de coronavirus. Elles ont pris cette décision dimanche. La session aurait dû reprendre lundi pour sa troisième et dernière semaine.

En raison de l'aggravation rapide de la situation coronavirus, les bureaux des Conseils ont décidé d'interrompre leurs travaux à la demande de la délégation administrative, ont annoncé les services du Parlement sur Twitter dimanche.

C'est la fin de la session, pas une simple interruption, a précisé à Keystone-ATS le président du Conseil des Etats Hans Stöckli (PS/BE). 'Nous n'avons pas de dossiers qui nécessitent que nous nous rencontrions', a-t-il dit.

Le Parlement veut montrer aux citoyens que l'on ne doit sortir que pour les tâches les plus urgentes et qu'il faut rester chez soi le reste du temps. 'La situation est grave', a martelé M. Stöckli.

Les services du Parlement ont été chargés de trouver un lieu de rencontre permettant de maintenir la distance nécessaire entre les élus. M. Stöckli a rappelé qu'une session spéciale est déjà prévue début mai. En outre, les Chambres peuvent être convoquées à tout moment si le Conseil fédéral juge nécessaires des décisions parlementaires.

Mesures renforcées

Des demandes d'interruption de la session avaient déjà été exprimées il y a deux semaines, à l'ouverture des débats. Le chef du groupe UDC Thomas Aeschi (ZG) avait demandé une suspension d'une semaine. Sa motion d'ordre avait toutefois été nettement rejetée par le plénum, même l'UDC était divisée. Vendredi encore, la délégation administrative avait demandé la poursuite de la session.

Cette délégation avait toutefois décidé de mesures renforcées contre le coronavirus. Depuis le début de la session, le Palais fédéral n'était plus accessible aux visiteurs et aux journalistes non accrédités.

Les parlementaires avaient été priés d'éviter les poignées de main et des désinfectants étaient à leur disposition à l'entrée des salles de conseil. En outre, le programme de la dernière semaine avait été raccourci d'un jour.

/ATS