Les Alpes « en feu » pour alerter la population

Les Alpes étaient 'en feu' la nuit de samedi à dimanche. L'initiative des Alpes a allumé de nombreux feux pour alerter le monde que les 'glaciers sont sur leur lit de mort'.

L'arc alpin est de plus en plus menacé. Pour l'initiative des Alpes, il est temps de prendre des mesures draconiennes. La fonte du pergélisol déstabilise les versants des montagnes. Les glissements de terrain, les laves torrentielles, les coulées de boue s'abattent sur les vallées et mettent en danger la vie humaine et la nature.

Il est indispensable d'éviter le trafic de marchandises et de le transférer sur le rail, plus écologique. Les rejets de CO2 des transports routiers doivent être drastiquement réduits. L'initiative exige aussi que des objectifs de réduction du CO2 pour les camions soient introduits.

Depuis 1988, des activistes allument chaque année des feux lors du deuxième week-end d'août. Cette année, les participants suisses ont allumé leur propre feu. Ils se sont photographiés devant avec une pancarte 'Les Alpes fondent!'. Ces images ont été compilées en un grand feu numérique. Un signal d'alerte qui a été diffusé mille fois dans le monde.

/ATS