Les 103 activistes interpellés à Genève Aéroport condamnés

Les 102 activistes du climat qui ont été interpellés mardi à Genève Aéroport ont été condamnés par ordonnance pénale. Ils avaient investi le périmètre du salon European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) sur le tarmac.

Le Ministère public a annoncé mercredi les avoir tous déclarés coupables de violation de domicile, dommages à la propriété et contrainte. Tous ceux qui n'avaient pas d'antécédents judiciaires écopent d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis. Un prévenu est aussi condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour avoir blessé un gendarme.

Tous les prévenus ont fait valoir leur droit au silence lors de leur audition par la police. En cas de contestation des ordonnances pénales, le dossier sera renvoyé auprès du Tribunal de police. Un mineur avait aussi été interpellé, il a été mis à disposition du Tribunal des mineurs.

Plaintes déposées

Mardi à 11h35, une centaine d'activistes a pénétré dans l'enceinte de l'aéroport en escaladant ou en découpant des grillages. Ils se sont rendus dans le périmètre d'exposition du salon EBACE où certains d'entre eux se sont attachés voire menottés aux jets privés pour dénoncer les émissions de CO2 générées par l'aviation d'affaires.

Les militants, provenant de 17 pays et soutenant Greenpeace, Stay Grounded, Extinction Rebellion, Scientist Rebellion et d'autres organisations de défense du climat, ont ainsi causé des dégâts et empêché la tenue du salon. La police est intervenue rapidement, mais le trafic aérien commercial a été interrompu pendant une heure pour des raisons de sécurité.

Après la notification des ordonnances pénales, les prévenus ont été ou seront libérés, précise le Ministère public. Ces condamnations font suite au dépôt de plaintes déposées par Genève Aéroport, les organisateurs d'EBACE et un exposant.

/ATS