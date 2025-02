Légère baisse des importations de médicaments illégaux en 2024

Après un pic pendant le Covid, le nombre de médicaments importés illégalement en Suisse a continué sa légère baisse en 2024. Plus de la moitié de ces substances sont des stimulants de la fonction érectile, indique vendredi Swissmedic dans un communiqué.

Avec un pic de près de 9500 saisies en 2021, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a confisqué l'année dernière 5668 médicaments importés illégalement en Suisse. Cela représente quelque 1000 saisies de moins que les deux années précédentes.

Les stimulants de la fonction érectile (57%) représentent plus de la moitié des produits saisis en 2024. Viennent ensuite, loin derrière, les somnifères et tranquillisants (10%), puis les sprays nasaux et les laxatifs (6%). Les hormones comme la mélatonine, les préparations contre les chutes de cheveux et les produits amincissants représentent chacun 4% des saisies.

Les médicaments non autorisés sont souvent surdosés et dangereux pour la santé, met en garde Swissmedic. Des investigations ont montré que de plus en plus de préparations sont 'fortement surdosées', selon le communiqué.

Par exemple, l'analyse de 100 échantillons saisis a révélé que 32% des stimulants de la fonction érectile contiennent des quantités de principes actifs (sildénafil, tadalafil ou encore vardénafil) deux à quatre fois plus élevées que les dosages autorisés en Suisse. Une tendance en hausse également: la combinaison au sein d'un même médicament de plus principes actifs, alors qu'ils ne sont autorisés que sous forme de monothérapie.

Belgique, Allemagne et Inde en tête

Les principales régions de provenance sont l'Europe de l'Ouest (surtout Belgique et Allemagne, avec 25% des importations illégales) et l'Inde (25%), suivies de très près par la Hongrie (24%). Les chiffres belges sont cependant à relativiser: certains colis provenant d'Asie et contenant des stimulants de la fonction érectile illégaux sont expédiés via la Belgique pour dissimuler leur origine, souligne l'institut chargé de surveiller le marché des produits thérapeutiques en Suisse.

Environ 14% des produits illégaux importés en Suisse passent par Hong Kong et la Turquie. Ces deux endroits restent des 'plaques tournantes de choix', selon le communiqué.

Les pays de provenance varient d'une année à l'autre. En effet, dès que la surveillance est resserrée dans un pays, les distributeurs de produits illégaux délocalisent leurs activités dans des régions moins contrôlées, explique Swissmedic.

/ATS