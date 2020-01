Léger tassement du nombre de nouveaux civilistes

Les admissions au service civil ont reculé en 2019 à 6088 personnes, soit 1,9% de moins qu'en 2018. Les civilistes ont également accompli un peu moins de jours de service dans moins d'établissements d'affectation.

Selon l’Office fédéral du service civil qui diffuse les premiers chiffres annuels jeudi, on ne dispose pas d’une analyse confirmée des raisons de cette diminution. Dans le détail, un peu plus de la moitié des personnes admises (3139), avaient déposé leur demande avant le début de l’école de recrues, 15% (931) pendant cette école et 33% (2018) après.

Le nombre d’établissements d’affectation est tombé à 4911 (contre 5072 en 2018). Les centres régionaux ont effectué 1102 inspections, dont 1025 non annoncées. Les civilistes ont accompli environ 1,6 million de jours de service (contre 1,7 million en 2018). Le nombre définitif de jours de service accomplis est toujours connu environ deux mois après la fin de l’année sous revue.

La baisse du nombre de civilistes confirme la tendance. En 2018, les effectifs avaient déjà reculé de 8,5% à 6205.

Réforme controversée

L'annonce de ces chiffres intervient en pleine réforme du service civil. Le Parlement est en passe de durcir les conditions d'admission pour contrer l'hémorragie des effectifs de l'armée survenue après la suppression de l'examen de conscience en 1996. Les deux Chambres ne divergent plus que sur un point: le National a refusé en décembre de supprimer les possibilités d'affectation à l'étranger.

Le peuple devrait avoir le dernier mot. L'Association pour le service civil CIVIVA, le Groupement pour une Suisse sans armée et les Verts ont déjà annoncé qu'ils lanceront le référendum. Le PS les soutient.

