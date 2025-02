Le zoo de Zurich accueille de nouveaux petits singes

Une nouvelle espèce de singes, les tamarins à crête blanche, fait son entrée au zoo de Zurich. Cet accueil a pour but de protéger cette espèce en voie de disparition.

En raison de leur coiffure spéciale, ces animaux sont appelés 'singes de Liszt' dans les pays germanophones. Leur crinière blanche, coiffée en arrière, rappelle le pianiste austro-hongrois Franz Liszt.

Ces petits singes vivent dès à présent dans les nouvelles installations intérieures de la future volière, a annoncé le zoo de Zurich mercredi. Cette grande installation n'ouvrira ses portes qu'en 2028, mais les tamarins à crête blanche y sont néanmoins déjà présents.

Les nouveaux venus font partie du programme européen de reproduction pour la conservation et doivent donc assurer leur descendance.

Menacés d'extinction

Les tamarins à crête blanche vivent dans l'ouest de la Colombie, mais sont aujourd'hui menacés d'extinction, en raison d'une déforestation illégale, qui fait disparaître leur habitat. Les chercheurs estiment que les populations chuteront de 80% d'ici le milieu des années 2030.

Dans les années 1960 et 1970, les tamarins à crête blanche ont été capturés en grand nombre et utilisés pour la recherche et comme animaux de laboratoire. Cette pratique est aujourd'hui interdite.

/ATS