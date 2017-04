Le zoo bernois du Dählhölzi fait plaisir à ses crocodiles nains

Le parc zoologique du Dählhölzli à Berne va donner davantage d'espace et une meilleure qualité de vie à ses crocodiles nains. Une nouvelle installation prévoit davantage de lieux de retrait et une lumière plus adaptée. Le premier coup de pioche a été donné vendredi.

Les travaux visent également à rendre plus attrayante 'l'expérience crocodile' pour les visiteurs, a indiqué le parc animalier. Un gala de bienfaisance organisé en janvier avait permis de récolter 110'000 francs. Le tout devrait être achevé en hiver 2017.

Les crocodiles nains, originaires d'Afrique, font partie des résidents les plus anciens du vivarium du Dählhölzli. Depuis 1988, leur habitat y est resté pratiquement inchangé.

Ces reptiles, aussi appelés crocodiles à front large, peuvent mesurer jusqu'à deux mètres. Leurs effectifs sont estimés de 25'000 à 100'000 individus. L'espèce ne semble pas menacée, même si deux pays africains elle a fortement reculé.

