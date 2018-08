Le violent orage de lundi a laissé des traces à Sion

Le violent orage qui s'est abattu sur la ville de Sion lundi vers 18h00 a laissé des traces. Plus de 170 personnes sont engagées mardi pour évacuer l'eau et les restes de boue dans les rues.

L'essentiel de la ville a retrouvé son visage habituel mais quelques rues et passages souterrains sont encore fermés pour des opérations de pompage et de nettoyage. Malgré sa violence, l'orage n'a occasionné que des dégâts matériels, a indiqué à Keystone-ATS le chef de la sécurité publique de la ville de Sion Bernard Sermier.

En moins d'une heure, il est tombé 50 millimètres de pluie au mètre carré, soit l'équivalent d'un dixième de la quantité de pluie annuelle moyenne à Sion. Les eaux se sont engouffrées dans la ville par le nord et les rues en pente se sont rapidement transformées en rivières. Mais aucune infrastructure sensible n'a été touchée, a précisé M. Sermier.

Plus de 200 interventions

La police a recensé plus de 1200 appels aux numéros 117 et 118. Les pompiers ont dû intervenir à plus de 200 reprises. Le calme est revenu vers 21h00. Pour la ville de Sion, environ 150 demandes d'intervention ont été adressées. Nombre d'entre elles sont encore en cours, a précisé M. Sermier.

Les pompiers de Sion sont engagés, aidés par les pompiers des communes voisines. Ils sont épaulés par la police communale, la protection civile, la voirie de la ville pour des opérations de nettoyage et de pompage depuis lundi soir. De nouveaux renforts sont attendus dans l'après-midi de mardi.

Trafic routier rétabli

La priorité est donnée aux voies de circulation et aux immeubles inaccessibles. Les deux parkings souterrains de la ville sont praticables. Un passage sous-voie est toujours inaccessible. Selon les autorités, la situation devrait se normaliser d'ici la soirée de mardi. Le montant des dégâts ne peut pas encore être chiffré.

Le trafic routier est également rétabli ailleurs dans le canton. La route du Grand St-Bernard et celle entre Vex (VS) et Euseigne (VS) avaient été obstruées par des coulées de boue et de roche. Ces axes sont à nouveau praticables.

/ATS