Le village de Brienz (GR) doit se préparer à être évacué

Brienz (GR) doit se préparer à être évacué en raison d'un risque d'éboulement qui menace le village de montagne depuis des années. Un tel évènement pourrait se produire cette année déjà.

Une partie de la montagne qui surplombe le village se déplace de plus en plus rapidement vers le village, ont indiqué lundi les autorités de la commune d'Albula, dont Brienz fait partie. Selon les spécialistes, un éboulement serait précédé de signes annonciateurs qui laisseraient 'suffisamment de temps pour évacuer le village de manière ordonnée'.

'L'état-major de conduite de la commune a décidé lundi de reprendre les plans d'une éventuelle évacuation et de les adapter aux conditions actuelles', a indiqué Christian Gartmann, porte-parole de la commune, à l'agence Keystone-ATS. Les autorités informeront en détail les habitants le 13 avril.

Zone 'Insel'

Les mouvements sur la montagne se sont ralentis ces deux derniers mois, sauf pour la zone appelée 'Insel' où ils se sont accélérés en mars, pour atteindre 25 mètres par année, expliquent les autorités dans un bulletin d'information publié lundi. Dans certains secteurs de cette zone, la vitesse est même de 32 mètres par année.

Si cette évolution se confirme, il n'est pas exclu que cette zone s'effondre entre le début de l'été et la fin de l'année. Il n'est actuellement pas possible de prévoir comment et quand un tel éboulement se produira. Il n'y a pour le moment aucun danger immédiat, soulignent les autorités.

Ampleur de l'éboulement pas prévisible

On ne sait pas quelle sera l'ampleur de l'éboulement, a souligné le porte-parole. Le scénario va de petits éboulements à un grand glissement de terrain, en passant pas un éboulement de grande ampleur. L'éventail des dommages probables est donc très large. Dans le pire des cas, tout le village pourrait être enseveli.

Dans les trois autres zones sous surveillance, les glissements ont ralenti ces deux derniers mois. Pour la zone 'Plateau', la vitesse est de 2,3 mètres par année. La zone 'Front' glisse à une vitesse de 1,7 mètre par an et la zone 'West' à 3,6 mètres par année.

L'exécutif du canton des Grisons a placé Brienz en 'situation particulière' en novembre 2019. Le gouvernement a libéré des ressources humaines et financières pour aider le village qui compte une centaine d'habitants.

