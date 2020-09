Le vaccin contre la grippe réservé pour les personnes à risque

Jusqu'à la fin novembre, seules les personnes à risque et les professionnels de la santé peuvent être vaccinés contre la grippe au Tessin. C'est ce qu'a décrété le gouvernement tessinois, afin de maximiser les avantages de la vaccination contre la grippe.

Les individus qui sont en contact permanent avec des personnes à risque peuvent également se faire vacciner, a indiqué le Département tessinois de la santé et des affaires sociales mercredi dans un communiqué.

Quant aux personnes en bonne santé qui souhaitent être vaccinées, elles pourront le faire à partir de la fin novembre, lit-on dans le communiqué. Des livraisons de doses de vaccin supplémentaires sont attendues d'ici là.

Alléger la charge

Les autorités tessinoises estiment que la vaccination contre la grippe est particulièrement importante cette année en raison de la pandémie de coronavirus. En réduisant la propagation du virus de la grippe, cette vaccination peut alléger la charge qui pèse sur le système de santé. C'est pourquoi les autorités préconisent que les personnes à risque soient les premières à être vaccinées contre la grippe.

Le Département de la santé et des affaires sociales rappelle également que les règles d'hygiène et de distanciation physique en vigueur pour lutter contre le coronavirus protègent également contre la transmission du virus de grippe saisonnière. Ainsi, chaque individu est responsable de veiller à transmettre le moins possible et le virus de la grippe et celui du Covid-19.

/ATS