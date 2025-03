Plus aucun train ne circule entre Genève et Lausanne depuis 08h05 mardi. Un événement lié à une cause externe s'est produit sur la voie entre Gland et Nyon (VD), expliquent les CFF sur leur site.

'On espère pouvoir récupérer une voie, voire les deux, le plus rapidement possible', a indiqué mardi le service de presse des CFF à Keystone-ATS. La restriction devrait durer au moins jusqu'à 09h40.

/ATS