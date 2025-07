Le temps pluvieux des derniers jours inquiète en Suisse

Les précipitations continues des derniers jours ont provoqué des glissements de terrain, des laves torrentielles et des éboulements dans plusieurs régions de la Suisse. Le risque d'intempéries demeurait encore élevé lundi notamment dans les régions alémaniques

De Meiringen (BE) à Glaris, la Confédération a émis une alerte météo de niveau 4 ('grand danger'). Un 'danger notable' (niveau 3) est en vigueur dans de vastes parties de l'Oberland bernois, dans le canton de Lucerne, en Suisse centrale et jusqu'au lac de Constance.

La route d'Axen (UR) entre Sisikon et la Tellsplatte restera fermée jusqu'à mardi matin a annoncé l'Office fédéral des routes (OFROU). Des glissements de terrain et des chutes de blocs de pierre ont touché plusieurs fois le tronçon depuis samedi.

La pluie a causé plusieurs éboulements dimanche soir à Brienz (GR), village grison évacué depuis novembre. Dix mille mètres cubes de roche sont tombés sur le matériel amassé au-dessus du village et qui menace déjà de chuter. Le risque d'une destruction importante plane, car le matériau amassé se déplace désormais deux fois plus vite.

Canton de Berne touché

Les intempéries des derniers jours ont aussi rendu plus instable une zone rocheuse au-dessus de Kandersteg, dans l'Oberland bernois. Depuis dimanche soir, des éboulements et des coulées de boue se produisent sur le flanc rocheux de la zone du 'Spitze Stei', au sud du très touristique lac d'Oeschinen.

Des mesures préventives ont été prises à Berne où les pompiers de la Ville ont installé des barrières mobiles anti-crues dans les quartiers proches de l'Aar. Ils ont également mis en place des pompes pour évacuer l'eau.

Ces mesures ont été prises après l'ouverture à Thoune d'une galerie d'évacuation pour éviter une crue du lac, ce qui a provoqué une hausse du débit de l'Aar.

Pluie centennale

Les régions touchées par les intempéries des derniers jours s'étendent du versant nord des Alpes jusqu'au canton de Glaris a indiqué lundi MétéoSuisse à Keystone-ATS. Dans le Bisisthal (SZ) et le Gadmental (Oberland bernois), l'Office fédéral de météorologie et de climatologie a enregistré jusqu’à 109 millimètres de pluie en trois jours.

À Langnau am Albis (ZH) et à Bözberg (AG), il est également tombé jusqu’à 106 mm. Ces fortes pluies sont souvent tombées en très peu de temps comme à Bözberg. Pour MétéoSuisse, il s'agit d'un événement qui ne se produit qu’une fois tous les 50 à 100 ans.

Entre jeudi et lundi matin, dans une grande partie du Plateau central et oriental, les quantités de pluie correspondaient à celles qui se produisent tous les deux à huit ans. Dans le canton de Schaffhouse, on a mesuré des précipitations d'une fréquence d’environ dix ans.

Prévisions peu encourageantes

Cette situation s'explique par le temps en Suisse actuellement dominé par une basse pression. De l’air humide arrive par à-coups de l’ouest et du nord, explique Thomas Kleiber de MétéoSuisse.

Aucune amélioration durable n'est attendue d'ici la semaine prochaine en Suisse alémanique. Selon M. Kleiber, un temps estival plus stable pourraient revenir vers la mi-août, mais les prévisions restent incertaines. En revanche, le sud de la Suisse pourrait connaître des conditions plus ensoleillées et plus chaudes.

Pour la Fête nationale du 1er août, les prévisions du service privé MeteoNews sont plutôt pessimistes. Dans l’après-midi et la soirée, des averses sont attendues en plaine comme en montagne, avec des orages possibles. La probabilité de pluie, d’éclairs et même de tonnerre est élevée pour cette date.

/ATS