Le taux de vaccination des enfants stagne dans de nombreux pays

Les progrès en matière de vaccination des enfants sont au point mort. Pendant des décennies, le nombre d'enfants vaccinés contre la rougeole, la polio et autres a augmenté. Mais depuis 2010, le taux de vaccination stagne dans de nombreux pays, selon une étude.

Des millions d'enfants sont donc exposés à des maladies mortelles, mettent en garde des experts internationaux dans une étude de la revue spécialisée 'Lancet', publiée dans la nuit de mardi à mercredi.

Selon l'étude, la Suisse s'en sort relativement bien. En 2023, 96,8% des enfants de moins d'un an ont été vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Ce taux place la Suisse dans le premier tiers des pays du monde et dans la moyenne des pays d'Europe occidentale.

Les scientifiques ont analysé les données de 204 Etats et régions concernant l'évolution des vaccinations infantiles de routine. Dans l'ensemble, la protection vaccinale mondiale s'est nettement améliorée entre 1980 et 2023: le taux de vaccination contre des maladies telles que la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la polio et la tuberculose a doublé au cours de cette période.

Dans le même temps, le nombre d'enfants 'zéro dose' - c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu une seule dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche - a diminué d'environ 75% dans le monde.

Le Covid-19 a aggravé la tendance

Depuis 2010, les progrès ont cependant stagné, voire régressé dans de nombreux pays. La couverture vaccinale contre la rougeole par exemple a diminué dans 100 pays sur 204 entre 2010 et 2019. Dans 21 des 36 pays à revenu élevé, le taux de couverture vaccinale a baissé pour au moins un des principaux vaccins infantiles au cours de cette période.

La pandémie de Covid-19 a encore aggravé la situation. Le nombre d'enfants sans aucune dose vaccinale a atteint 18,6 millions pendant la pandémie, avant de retomber à 15,7 millions en 2023. Plus de la moitié de ces enfants non vaccinés vivent dans seulement huit pays, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

