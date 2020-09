Le taux de reproduction un peu supérieur à 1

Dix personnes infectées par le coronavirus en Suisse transmettent la maladie à onze autres. C'est une de trop, selon le chef de la task force Covid-19 de la Confédération. Martin Ackermann considère toutefois que la stratégie adoptée face à la pandémie est bonne.

Avec une personne infectée en moins, le taux de reproduction du virus serait de 1 et la situation serait stable, relève M. Ackermann dans la NZZ am Sonntag. Le professeur de microbiologie de l'EPF de Zurich ajoute qu'il croit que la stratégie des autorités va également fonctionner cet automne et cet hiver.

M. Ackermann estime qu'une deuxième vague peut être évitée grâce à une stratégie basée sur des règles d'hygiène et de distanciation sociale, le port du masque, les tests et le traçage des personnes en contact avec des porteurs du virus.

/ATS